В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

С 1 октября курильщиков будут привлекать к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
В ведомстве напомнили, что в России вводится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.
Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи "и даже, в принципе, курить", пояснили в ведомстве. Там отметили, что по большей части к ответственности будут привлекаться курильщики, из-за которых произошел пожар.
Нарушителям грозит наказание в виде предупреждений и штрафов до 3 тысяч рублей. Если курение привело к пожару, штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.
Россиянам запретили жарить шашлыки и курить на балконах
Уголовная ответственность грозит, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. В министерстве привели статистку, согласно которой курение в 60% случаев становится причиной пожаров на балконах.
Ранее сообщалось, что судебных приставов могут наделить правом взламывать дверь домовладения в случае необходимости проверить газовое оборудование или правомерность планировки.
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