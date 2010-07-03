В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 октября курильщиков будут привлекать к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ведомстве напомнили, что в России вводится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи "и даже, в принципе, курить", пояснили в ведомстве. Там отметили, что по большей части к ответственности будут привлекаться курильщики, из-за которых произошел пожар.

Нарушителям грозит наказание в виде предупреждений и штрафов до 3 тысяч рублей. Если курение привело к пожару, штраф увеличивается до 5 тысяч рублей.

Россиянам запретили жарить шашлыки и курить на балконах

Уголовная ответственность грозит, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. В министерстве привели статистку, согласно которой курение в 60% случаев становится причиной пожаров на балконах.

Ранее сообщалось, что судебных приставов могут наделить правом взламывать дверь домовладения в случае необходимости проверить газовое оборудование или правомерность планировки.