МЧС подтвердило запрет на приготовление шашлыков на балконах

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МЧС России подтвердило запрет на приготовление шашлыков на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее МЧС подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях в квартирах жилых домов.

До этого сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Так, с 1 октября вводится запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специально отведенных мест.

В январе этого года в МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей. Речь шла о возможности осуществлять профилактические рейды в местах общего пользования без взаимодействия с администрацией.

Кроме того, с 2020 года МЧС собирается проводить плановые проверки в торговых центрах и других многолюдных местах один раз в два года.

Проект постановления правительства предусматривает внесение изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска.

