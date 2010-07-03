МЧС подтвердило запрет на приготовление шашлыков на балконах

26 сентября, 22:48
26 сентября, 22:48
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
МЧС России подтвердило запрет на приготовление шашлыков на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить", – сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее МЧС подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях в квартирах жилых домов.
До этого сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Так, с 1 октября вводится запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специально отведенных мест.
В январе этого года в МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей. Речь шла о возможности осуществлять профилактические рейды в местах общего пользования без взаимодействия с администрацией.
Кроме того, с 2020 года МЧС собирается проводить плановые проверки в торговых центрах и других многолюдных местах один раз в два года.
Проект постановления правительства предусматривает внесение изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска.
Россиянам запретили жарить шашлыки и курить на балконах
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