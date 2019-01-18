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14:20

Порядок работы пожарных инспекторов предложили упростить

безопасность

14:20

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, передает Агентство "Москва".

По его словам, в МЧС выступают за обеспечение свободы инспекторов. Речь о возможности осуществлять профилактические рейды в местах общего пользования без взаимодействия с администрацией.

Кроме того он отметил, что МЧС планирует принимать участие в госэкспертизе строящихся объектов.

Ранее Еникеев сообщил, что с 2020 года МЧС будет проводить плановые проверки в торговых центрах и других многолюдных местах один раз в два года. По его словам, проект постановления правительства предусматривает внесение изменений в положение о Государственном пожарном надзоре, согласно которому будет шесть, а не пять категорий риска.

безопасность

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