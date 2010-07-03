Судебных приставов хотят наделить правом взламывать двери

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Судебных приставов могут наделить правом взламывать дверь домовладения в случае необходимости проверить газовое оборудование или правомерность планировки. С такой инициативой выступили в Минюсте, сообщает "Интерфакс".

Ломать дверь приставы будут при исполнении решения суда, выданного по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля.

Это будет делаться "ради обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан", чтобы вовремя выявить неисправность газового оборудования или не допустить разрушение многоквартирного дома из-за самовольной перепланировки.

При взломе двери должны будут присутствовать понятые. Пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества жильца и не допустить проникновения в дом посторонних.

Сначала жильцу предложат добровольно пустить в дом проверяющих. Затем пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и установит новый срок для предоставления доступа. По истечении этого срока приставы войдут в дом самостоятельно.

Ранее сообщалось, что порядок взыскания долгов через суд могут смягчить. Концепцию нового закона готовят Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП).