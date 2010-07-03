Порядок взыскания долгов через суд могут смягчить

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, по новым правилам кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения.
Новый законопроект предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины". Внести его в правительство планируется до конца года.
Разработчики считают, что это расширит гарантии прав граждан и уменьшит количество споров в суде. Согласно действующему закону, кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.
Также документ предполагает, что в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, ломбарды, а также операторы связи, управляющие компании в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающие организации.
Присутствие в реестре позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать "робота-коллектора". При этом включенные в реестр организации должны будут на протяжении двух лет хранить аудиозаписи разговоров с должниками и страховать ответственность за причинение им убытков.
В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.
Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.
В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.
Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.
В марте зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ. Сейчас право взимания коммунальной задолженности свободно передается коллекторам. По мнению Яровой, прямой запрет на это имеет важнейшее социальное значение.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: