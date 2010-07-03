Порядок взыскания долгов через суд могут смягчить

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Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, по новым правилам кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения.

Новый законопроект предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины". Внести его в правительство планируется до конца года.

Разработчики считают, что это расширит гарантии прав граждан и уменьшит количество споров в суде. Согласно действующему закону, кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки.

Также документ предполагает, что в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, ломбарды, а также операторы связи, управляющие компании в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающие организации.

Присутствие в реестре позволит им встречаться и звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать "робота-коллектора". При этом включенные в реестр организации должны будут на протяжении двух лет хранить аудиозаписи разговоров с должниками и страховать ответственность за причинение им убытков.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.

Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

В марте зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ. Сейчас право взимания коммунальной задолженности свободно передается коллекторам. По мнению Яровой, прямой запрет на это имеет важнейшее социальное значение.

