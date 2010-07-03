Шнуров в стихах оценил запрет курения на балконах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который введут в России с 1 октября. Свой стих, посвященный этой теме, музыкант опубликовал в Instagram.

Шнуров выразил недовольство инициативой. По его словам, в его "городском поселке" все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях.

"Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?" – говорится в сообщении.

С 1 октября курильщиков будут привлекать к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара. В МЧС напомнили, что в России вводится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

Граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи "и даже, в принципе, курить", пояснили в ведомстве. Там отметили, что по большей части к ответственности будут привлекаться курильщики, из-за которых произошел пожар.

Нарушителям грозит наказание в виде предупреждений и штрафов до 3 тысяч рублей. Если курение привело к пожару, штраф увеличивается до 5 тысяч рублей. Уголовная ответственность грозит, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир. В министерстве привели статистку, согласно которой курение в 60% случаев становится причиной пожаров на балконах.