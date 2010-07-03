В Кремле поддержали запрет курения на балконах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле поддержали изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, которые запрещают курение на балконах.

"Позитивно относимся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он также рассказал, что "практически все, кто так или иначе обеспечивает работу президента, не курит".

Новые противопожарные правила вступают в силу с 1 октября. За курение на балконе грозит уголовная ответственность, предупредили в МЧС. Там пояснили, что зажженная сигарета – это открытое горение, использование которого на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещено.

Также к уголовной ответственности привлекут, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар. За происшествие выпишут штраф до пяти тысяч рублей, а за курение без последствий – до трех тысяч рублей. Кроме того, нельзя будет зажигать свечи и жарить шашлык.

Кроме того, появятся новые требования для больниц и кинотеатров. Перед сеансами фильмов зрителям будут рассказывать, как вести себя во время пожара. А что касается медицинских учреждений, то теперь палаты для детей и тяжелобольных пациентов нужно размещать только на нижних этажах зданий, чтобы персоналу было легче проводить эвакуацию в экстренных случаях.

