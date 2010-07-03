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Общество

13:08

Жириновский призвал известных людей не афишировать курение

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал известных людей не афишировать свое курение. Таким образом он хочет защитить молодежь от дурного влияния, передает Агентство "Москва".

"У нас был председатель Госдумы Геннадий Селезнев, где он сейчас – в могиле. Станислав Говорухин, очень талантливый драматург, говорил постоянно: "Я курил и буду курить". И где он сейчас – в могиле. Здесь шутить нельзя, это здоровье. Если известные люди курят, пусть молчат об этом, чтобы не провоцировать курение среди молодежи", – заявил депутат.

Также он предложил меньше показывать фильмы со сценами, где есть сигареты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни. Он уточнил, что в окружении Путина "остались считанные единицы коллег, которые курят", и "их меньше, чем пальцев на руке". Он добавил, что сейчас курение "весьма непопулярно, что отрадно".

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