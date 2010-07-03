Задержки и отмены рейсов происходят в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в трех аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что в аэропорту Шереметьево перенесли время вылета для 8 рейсов. В свою очередь во Внуково 6 рейсов задержали и 11 отменили.

При этом в Домодедово сообщили о переносе 11 рейсов. Еще 9 самолетов не взлетят вовсе.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее стало известно о новой структуре воздушного движения над Москвой, которая заработает в 2020 году. Документ был утвержден правительственной комиссией по транспорту.