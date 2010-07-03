Метро до аэропорта Внуково продлят к 2023 году

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Работы по продлению Солнцевской линии Московского метрополитена до аэропорта Внуково планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время на участке желтой ветки метро от станции "Рассказовка" до Внуково обустраиваются строительные площадки. Затем начнется полноценная подготовка к строительству.

Линия метро пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса". На участке откроются две станции: "Пыхтино" и "Внуково". Станция "Пыхтино" расположится недалеко от одноименной деревни, а "Внуково" – непосредственно на территории аэропорта, интегрировав ее в существующую систему. На проектирование и строительство участка столичные власти выделили порядка 34 миллионов рублей.

Маршрут линии представили на публичных слушаниях в рамках городского проекта "Активный гражданин". Участники опроса ответили на вопросы о том, как часто они бывают в районе потенциального продления Солнцевской линии и готовы ли пользоваться новыми станциями.

Ранее сообщалось, что Арбатско-Покровскую линию метрополитена продлят в район Гольяново к 2023 году. Продление радиального направления потребует строительства одного нового перегона длиной немногим более 2 километров. В правительстве Москвы считают, что запуск новой станции снизит нагрузку на станцию "Щелковская".

