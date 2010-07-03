Метро в районе Гольяново построят к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Арбатско-Покровскую линию метрополитена продлят в район Гольяново к 2023 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"По Гольянову решение принято: к 2023 году метро будет. Трассировка продления ветки и место конечной станции утверждены, деньги выделены", – заявил Хуснуллин.

По его словам, продление радиального направления потребует строительства одного нового перегона длиной немногим более 2 километров. В правительстве считают, что запуск новой станции снизит нагрузку на станцию "Щелковская".

Как заявил главный инженер Института Генплана Москвы Михайил Крестмейн, потребность в метро оправдана и тем, что в Гольянове будет активно реализовываться программа реновации, а потому возникнет необходимость в соответствующей инфраструктуре.

Публичные слушания по программе реновации в Гольянове запланированы на 3 декабря. Предварительно жители могут ознакомиться с проектом – экспозиция будет доступна с 22 по 28 ноября.

