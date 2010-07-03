Промзону "Калошино" освободят от зданий завода "Метромаш"

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С территории промзоны "Калошино" снесут здания завода "Метромаш", сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что в рамках проекта реорганизации промзоны власти утвердили два проекта планировки территории. Они предполагают снос старых строений и строительство жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Также на реорганизуемых территориях планируется возвести несколько детских садов общей вместимостью 650 мест и школу на 1000 мест. Появятся на территории промзоны и многоуровневые развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе, а также внеуличный пешеходный переход через Открытое шоссе. Улицу Тагильскую расширят до четырех полос.

Промзона № 53 "Калошино" находится между Щелковским шоссе и национальным парком "Лосиный остров" на территории трех районов ВАО – Метрогородок, Гольяново и Богородское.

По словам Левкина, в ближайшие годы власти Москвы проведут редевелопмент части территорий новых промзон, в частности, "Калошино", "Фили", "Трикотажная", "Гавриково" и "Южное Бутово".

Ранее Сергей Собянин заявил, что сегодня в столице примерно 20% территории занято депрессивными промышленными зонами, большую их часть нужно комплексно реорганизовывать.

По его словам, сейчас около 70% заброшенных промышленных территорий Москвы реконструируется, либо идет подготовка к их реорганизации.

В сентябре на Симоновской набережной началась реорганизация промзоны на территории в 124,5 гектара.

На территории бывшей нефтебазы появятся жилой комплекс бизнес-класса с авторской архитектурой и современными инженерными сетями, а также детский сад на 80 мест. Кроме того, на территории обустроят спортивные площадки и места для отдыха. Для автомобилей построят двухуровневый подземный паркинг на 1017 машин. Все работы по обновлению промзоны планируют завершить к началу 2024 года.