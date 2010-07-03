Благоустройство набережной Шитова завершат до середины октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он также уточнил, что заполнение Черкизовского пруда, который находится между набережной Шитова и Черкизовским парком, было начато досрочно, передает Агентство "Москва".

Общая площадь благоустройства составляет более 20 гектаров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в столице реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий. По словам мэра, новые площадки появляются на местах бывших пустырей, несанкционированных свалок, промзон и гаражей.

Градоначальник подчеркнул, что власти Москвы планируют создать парки в каждом районе. К примеру, уже в этом году должно завершиться комплексное благоустройство парка на набережной в Капотне.