Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:27

Благоустройство набережной Шитова завершат до середины октября

город благоустройство

17:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он также уточнил, что заполнение Черкизовского пруда, который находится между набережной Шитова и Черкизовским парком, было начато досрочно, передает Агентство "Москва".

Общая площадь благоустройства составляет более 20 гектаров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в столице реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий. По словам мэра, новые площадки появляются на местах бывших пустырей, несанкционированных свалок, промзон и гаражей.

Градоначальник подчеркнул, что власти Москвы планируют создать парки в каждом районе. К примеру, уже в этом году должно завершиться комплексное благоустройство парка на набережной в Капотне.

Читайте также

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика