Благоустройство набережной Шитова завершат до середины октября

Работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он также уточнил, что заполнение Черкизовского пруда, который находится между набережной Шитова и Черкизовским парком, было начато досрочно, передает Агентство "Москва".
Общая площадь благоустройства составляет более 20 гектаров.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в столице реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий. По словам мэра, новые площадки появляются на местах бывших пустырей, несанкционированных свалок, промзон и гаражей.
Градоначальник подчеркнул, что власти Москвы планируют создать парки в каждом районе. К примеру, уже в этом году должно завершиться комплексное благоустройство парка на набережной в Капотне.
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