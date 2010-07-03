Базу гребного слалома открыли в Покровском-Стрешневе

15:49
15:49
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В московском районе Покровское-Стрешнево на реке Сходне открыли базу гребного слалома.
Обустроены стартовая и финишная площадки, смотровые зоны и трибуны для зрителей. У спусков к воде появились лестницы, а на воде установили понтоны, с которых гребцам удобно поднимать свои плавательные средства. Для хранения лодок установлен специальный павильон, говорится на сайте префектуры СЗАО.
"На местах стихийных "протопов" появились пешеходные дорожки, берега укрепили габионами и специальными конструкциями, которые выполняют функции террас", – рассказал префект Алексей Пашков.
До конца 2019 года в столице планируют благоустроить шесть набережных Москвы-реки и Сходни. В Кожуховском затоне вдоль проспекта Андропова появится Богатырский сквер. Для удобного спуска к воде там будут обустроены лестницы. Можно будет порыбачить со специального понтона, установленного рядом с берегом.
Вдоль Овчинниковской и Озерковской набережных появятся сразу два сквера. Рядом с Садовническим проездом обустроят зону отдыха для пассажиров, ожидающих трамвая. В скором времени здесь появятся широкие тротуары, лавочки, новые деревья и дополнительное освещение.
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