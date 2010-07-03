В Москве появится музей спасательного дела на водных объектах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Здание поисково-спасательной станции "Серебряный бор" преобразуют в музей спасательного дела на водных объектах. Об этом заявил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов, сообщает ТАСС.

Это планируется сделать в 2021 году.

"У нас есть станция "Серебряный бор", которая располагается в здании, построенном в 1901 году. Мы планируем в дальнейшем это здание <...> оформить как музей", – сказал Ежов.

В 2020 году запланировано благоустроить территорию поисково-спасательных станций "Кузьминки", "Татарово", "Борисовская", "Кунцево", "Серебряный Бор", "Рублево", "Кировская", "Озеро Бездонное".

На столичных водоемах работают 24 поисково-спасательные станции и один поисково-спасательный отряд.

Ранее спасатели вытащили из воды велосипедиста, который не справился с управлением и скатился в Москву-реку со Смоленской набережной.

