В Москве появится музей спасательного дела на водных объектах

Здание поисково-спасательной станции "Серебряный бор" преобразуют в музей спасательного дела на водных объектах. Об этом заявил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов, сообщает ТАСС.
Это планируется сделать в 2021 году.
"У нас есть станция "Серебряный бор", которая располагается в здании, построенном в 1901 году. Мы планируем в дальнейшем это здание <...> оформить как музей", – сказал Ежов.
В 2020 году запланировано благоустроить территорию поисково-спасательных станций "Кузьминки", "Татарово", "Борисовская", "Кунцево", "Серебряный Бор", "Рублево", "Кировская", "Озеро Бездонное".
На столичных водоемах работают 24 поисково-спасательные станции и один поисково-спасательный отряд.
Ранее спасатели вытащили из воды велосипедиста, который не справился с управлением и скатился в Москву-реку со Смоленской набережной.
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