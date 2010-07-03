Упавшего в реку велосипедиста спасли у Смоленской набережной

13:52
13:52
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спасатели вытащили из воды велосипедиста, который не справился с управлением и упал в Москву-реку со Смоленской набережной. Об инциденте ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в 01:52 в районе дома № 12/31 на Смоленской набережной, под Новоарбатским мостом. Спустя примерно десять минут сотрудники поисково-спасательной станции "Ленинские горы" вытащили упавшего в воду велосипедиста на борт катера. Затем мужчину доставили на берег и передали бригаде скорой помощи, отметил собеседник агентства.
По данным ведомства, причиной падения в реку стало неосторожное обращение с велосипедом. Мужчина был трезв, он ехал по набережной с группой велосипедистов, добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы спасли мужчину, прыгнувшего в воду за сумочкой девушки. Инцидент произошел на Водоотводном канале.
А в Басманном районе столицы Mercedes-Benz пробил ограждение и улетел в реку. Автомобиль полностью утонул, но водителю удалось выжить. Ему помогли выбраться случайные прохожие. По словам молодого человека, он заснул за рулем и очнулся, когда уже шел на дно.
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