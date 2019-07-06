Такси упало в реку в районе Костомаровской набережной

Фото: Агентство "Москва"

Автомобиль такси протаранил ограждение и упал в Яузу. ЧП произошло в районе Костомаровской набережной, передает телеканал Москва 24.

По данным телеканала, спасатели достали из воды двоих человек. Их осматривают медики. Жертв нет.

Ранее сообщалось о падении автомобиля в Москву-реку на западе столицы − в районе Новодевичьей набережной. Сотрудники поисково-спасательной службой "Ленинские Горы" спасли из тонувшей машины человека. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.