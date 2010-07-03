На западе Москвы автомобиль упал в реку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль упал в реку на западе Москвы. Как уточнили ТАСС в МЧС, инцидент произошел в районе Новодевичьей набережной.

"В 22:48 в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку", – сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Уточняется, что сотрудники поисково-спасательной службой "Ленинские Горы" спасли из машины человека. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.