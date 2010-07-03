Один человек пострадал в ДТП с тремя машинами на Кремлевской набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в аварии с тремя автомобилями на Кремлевской набережной, сообщает Агентство "Москва".

На месте работают инспекторы ГИБДД. Разлива топлива и возгораний не зафиксировано.

Еще одно ДТП произошло 18 апреля в Люберцах. Там столкнулись пять транспортных средств, один человек погиб.

В тот же день в Петербурге водитель сбил нескольких пешеходов. Авария случилась на набережной Фонтанки.

Один из ее участников упал в реку, его достали до прибытия спасателей. По предварительной информации, всего пострадали пятеро.