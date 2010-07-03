В Петербурге автомобиль сбил пятерых пешеходов

Фото: телеграм-канал Readovka

На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге автомобиль BMW сбил несколько человек на тротуаре, сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательную службу города.

При наезде один из участников ДТП упал в реку, его достали до прибытия спасателей.

По предварительным данным, всего в результате ДТП пострадали пять человек, сейчас их осматривают врачи.