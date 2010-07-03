Один человек погиб в результате ДТП в Люберцах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб в результате ДТП в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла на 29-м километре автодороги М5 "Урал". Там столкнулись пять транспортных средств.

Министерство призвало водителей следить за скоростным режимом и быть более внимательными за рулем автомобиля на дорогах.