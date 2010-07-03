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21:52

В центре Москвы спасли мужчину, прыгнувшего в воду за сумочкой девушки

происшествия

21:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели вытащили из Водоотводного канале Москвы-реки мужчину, который прыгнул в воду за упавшей туда сумочкой девушки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома 4 на Якиманской набережной. Спасли мужчину в двух метрах от берега – сам выбраться он не мог.

Спасатели доставили пострадавшего на станцию "Крымский мост" и вызвали полицию.

Ранее в Басманном районе столицы Mercedes-Benz пробил ограждение и улетел в реку. Автомобиль полностью утонул, водителю же удалось выжить. Выбраться ему помогли случайные прохожие. По словам молодого человека, он заснул за рулем и очнулся, когда уже шел на дно.

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происшествия

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