Воздушный шар с туристами повис на столбах в Подмосковье

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Нештатное приземление воздушного шара произошло в Подмосковье. Инцидент случился в Дмитровском городском округе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в Дмитровском городском округе произошло нештатное приземление воздушного шара из-за порывов ветра", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, в воздушном шаре находились семь человек. При приземлении пассажиры выпрыгнули из шара. Пилот получил травму ноги. В МЧС отметили, что шар повис на столбах.

3 мая воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, столкнулся с землей у подстанции "Кафа" у Феодосии. При ударе взрослых выбросило из корзины, а ребенка – 12-летнюю девочку из Самары – унесло.

После выгорания газа удалявшийся в сторону Феодосийского залива шар начал снижаться, а после опустился во дворе частного домовладения Феодосии. Ребенок не пострадал.