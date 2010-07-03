Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах Феодосии.

Отмечается, что ЧП произошло, когда семья из трех человек каталась на воздушном шаре. В один момент корзина воздушного шара ударилась об землю, после чего родители выпали из нее, а ребенок остался внутри.

"Воздушный шар поднялся в воздух, его стало ветром относить в сторону побережья", – заявил источник.

Сообщается, что для спасения девочки в акваторию Черного моря вывели катер, а также был подготовлен вертолет Ми-8. Однако через некоторое время воздушный шар самостоятельно приземлился. В результате инцидента девочка не пострадала.

По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.