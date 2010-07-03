В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах Феодосии.
Отмечается, что ЧП произошло, когда семья из трех человек каталась на воздушном шаре. В один момент корзина воздушного шара ударилась об землю, после чего родители выпали из нее, а ребенок остался внутри.
"Воздушный шар поднялся в воздух, его стало ветром относить в сторону побережья", – заявил источник.
Сообщается, что для спасения девочки в акваторию Черного моря вывели катер, а также был подготовлен вертолет Ми-8. Однако через некоторое время воздушный шар самостоятельно приземлился. В результате инцидента девочка не пострадала.
По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.
Ребенка в Крыму едва не унесло на воздушном шаре в открытое море
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