Автомобиль упал в реку в Басманном районе столицы

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Басманном районе столицы автомобиль упал в реку Яузу с Рубцовской набережной.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, на месте инцидента работают спасатели.

Данные о пострадавших не приводятся. Причины происшествия устанавливаются.

6 июля автомобиль такси протаранил ограждение и упал в Яузу в районе Костомаровской набережной.