Прохожие спасли упавшую в Яузу женщину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщина упала в Яузу в районе Преображенской набережной. На помощь ей пришли очевидцы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Прохожие вытащили пострадавшую из воды и передали ее подоспевшим спасателям. Затем женщине оказали помощь фельдшеры.

