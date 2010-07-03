Спасатели вытащили мужчину из водоотводного канала в центре Москвы

Сотрудники столичного МЧС спасли мужчину, упавшего в водоотводный канал в районе Малого Каменного моста, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщение о происшествии поступило в 19:32 в среду, 6 марта. Прибывшие на место спасатели установили, что в воде находится мужчина.

Пожарные извлекли его из воды в 19:48 и передали медикам. Другие подробности инцидента не приводятся.

В середине февраля автомобиль Toyota пробил ограждение и упал в реку Яузу около набережной Ганнушкина у Глебовского моста. Водитель иномарки сумел самостоятельно выбраться из машины. Впоследствии ему была оказана медицинская помощь.