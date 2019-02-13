На востоке Москвы машина упала в реку Яузу

Фото: телеканал Москва 24

На востоке Москвы автомобиль Toyota пробил ограждение упал в реку Яузу.

Как сообщает телеканал Москва 24, инцидент произошел около набережной Ганнушкина у Глебовского моста.

В экстренных службах Агентству "Москва" рассказали, что водитель самостоятельно выбрался из воды.

В настоящее время его осматривают медики. На месте происшествия ожидают автокран для поднятия машины из воды.