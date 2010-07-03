В Таиланде спасли собаку, которая находилась в 200 км от берега

Собаку спасли в заливе Таиланда. Пса, который оказался более чем в 200 километрах от берега, вытащили из воды рабочие нефтяной платформы, пишет "Мир 24".

Инцидент произошел в начале прошлой недели. Рабочие увидели собаку, которая что было сил старалась удержаться на воде. Когда пса окликнули, он поплыл в сторону буровой установки.

Зацепив собаку веревкой, ее подняли на буровую платформу. "К счастью море было спокойным, практически без ветра. Если бы были большие волны, мы бы ее не заметили", – вспоминает один из рабочих. Спасители пса предположили, что животное упало в воду с рыбацкой лодки.

Истощенного пса накормили, после чего он провел на платформе два дня. Затем нефтяное судно отвезло собаку к ветеринару. В дальнейшем один из рабочих хочет забрать пса к себе.

Ранее сообщалось о спасении собаки. которая тонула в Москве-реке. Инцидент произошел в районе Раушской набережной.