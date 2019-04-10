Из Москвы-реки спасли собаку

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Спасатели вытащили из Москвы-реки собаку в районе Раушской набережной. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны.

"Спасатели поисково спасательной станции "Крымский мост" в районе Раушской набережной, дом № 8 утром спасли собаку", – сообщили агентству.

Пес был в воде, он не мог сам выбраться на берег, поэтому пришлось ему помогать.