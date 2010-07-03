Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Снимок с видео: vk.com/ru_chp

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".

На кадрах видна часть катера, который к тому времени уже почти полностью погрузился под воду. Пассажиров поднимают на борт несколько судов, оказавшихся поблизости в момент ЧП.

Видео: vk.com/ru_chp

Прогулочный катер "Атолл" перевернулся 5 июля на расстоянии около 100 метров от берега. Погибли две туристки из Мордовии и Белгорода.

В СК подтвердили пятикратный перегруз катера: на его борту находилось 55 человек при вместимости судна в 12 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны владелец судна и его капитан, который попытался скрыться.