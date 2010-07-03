На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Фото: Снимок с видео СК РФ

На борту катамарана, перевернувшегося в Черном море у поселка Джубга 5 июля, по уточненным данным, находились 55 человек. О этом сообщил ТАСС глава Туапсинского района Анатолий Русин.

"По уточненным полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находились 55 человек, 15 из них дети", − уточнил он. По словам Русина. никто из спасенных не обращался за помощью к врачам.

В результате ЧП погибли две женщины − туристки из Мордовии и Белгорода.

Ранее Русин рассказал, что потерпевшее крушение судно относится к классу малых прогулочных катамаранов вместимостью 12 человек. Таким образом, причиной опрокидывания стал перегруз, пояснил глава Туапсинского района.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали владельца судна и капитана, который скрылся после происшествия.