Полиция задержала капитана перевернувшегося судна в Черном море

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Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга.

Как сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю, он передан сотрудникам Следственного комитета. Указывается, что мужчина 1963 года рождения является уроженцем города Приморско-Ахтарск.

Ранее также был задержан владелец судна. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прогулочный катамаран опрокинулся вечером 5 июля. На борту находились 43 пассажира, два человека погибли.