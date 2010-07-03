Три человека перевернулись на лодке в Живописной бухте

В Живописной бухте на западе Москвы спасли трех человек, которые оказались в воде, катаясь на лодке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в 100 метрах от берега. Все трое были без спасательных жилетов. Спасатели подошли на катере к двум молодым людям и девушке, подняли их с поверхности воды и доставили на станцию.
Уточняется, что пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. От госпитализации они отказались, после чего их передали родственникам.
Ранее напротив стадиона "Лужники" внедорожник упал в реку. Машина на полном ходу пробила ограждение на Новодевичьей набережной возле Хамовнического Вала. В салоне автомобиля находился только водитель.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.