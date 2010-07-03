Три человека перевернулись на лодке в Живописной бухте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Живописной бухте на западе Москвы спасли трех человек, которые оказались в воде, катаясь на лодке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в 100 метрах от берега. Все трое были без спасательных жилетов. Спасатели подошли на катере к двум молодым людям и девушке, подняли их с поверхности воды и доставили на станцию.

Уточняется, что пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. От госпитализации они отказались, после чего их передали родственникам.

Ранее напротив стадиона "Лужники" внедорожник упал в реку. Машина на полном ходу пробила ограждение на Новодевичьей набережной возле Хамовнического Вала. В салоне автомобиля находился только водитель.