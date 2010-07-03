На западе Москвы из воды вытащили двух пьяных мужчин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На западе Москвы спасатели достали из воды двух пьяных мужчин. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает Агентство "Москва".

"При патрулировании спасатели поисково-спасательной станции "Фили" заметили, что двое мужчин прыгнули с причала парка "Фили". Спасатели одного мужчину подняли с толщи воды, второго – с поверхности", – говорится в сообщении.

Оба пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения. У них при себе отсутствовали документы. Медицинская помощь им не потребовалась. Обоим на вид 27-30 лет, добавили спасатели.

