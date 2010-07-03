В Петербурге люди упали с въехавшего в опору моста катера

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Прогулочный катер въехал в опору Смежного моста через Крюков канал в Санкт-Петербурге. В воду с палубы упали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

По словам собеседника агентства, упавших спасли друзья. Повреждения опоры моста нет.

Ранее в Москве прохожие спасли упавшую в Яузу женщину. Инцидент произошел в районе Преображенской набережной.