Уголовное дело возбуждено после ЧП с катамараном в Черном море

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели двух пассажиров перевернувшегося в Черном море прогулочного катамарана. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
5 июля близ поселка Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега перевернулся прогулочный катер. По предварительной информации, на борту находились 43 человека, в том числе дети. По данным СК, в результате происшествия погибли как минимум два человека. "Информация о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Владелец катамарана был задержан для проведения следственных действий. Его доставят в отдел полиции города Туапсе. Капитан перевернувшегося судна будет объявлен в розыск, уточнили в полиции.
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