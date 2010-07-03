Два иностранца едва не утонули в московских водоемах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы. Им помогли спасатели, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент ГОЧСиПБ Москвы.

"В 17:30 сотрудники поисково спасательной станции "Кунцево" помогли мужчине 1994 года рождения из Киргизии. В 1,5 километрах от станции он пытался переплыть Москву-реку. В 16:12 – спасение на Люблинском пруду. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах подняли на борт катера мужчину 1997 года рождения из Таджикистана", – сообщили агентству.

Они оба теряли силы, пока плыли, и едва не утонули. Отмечается, что выходец из Таджикистана плавал в запрещенном месте и потерял силы во время купания. Его доставили на станцию и оказали первую помощь.

В начале июня три человека погибли во время купания в разных водоемах Москвы. Один мужчина погиб на Борисовских прудах из-за сердечного приступа. Другой – в Строгинском пруду. Еще один человек утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.

