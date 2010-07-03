Три человека за день утонули при купании в водоемах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли во время купания в разных водоемах Москвы в воскресенье, 9 июня.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, один мужчина погиб на Борисовских прудах из-за сердечного приступа.

Другой – при купании в Строгинском пруду. Еще один человек утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.

Роспотребнадзор ранее определил 10 мест для купания в столице.