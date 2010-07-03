Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием в столице. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего на территории Москвы находится 10 подобных мест.

Это пляжи "Левобережный" (САО), "Мещерское" (ЗАО), "Озеро Черное" (ВАО), "Озеро Школьное" (Зеленоград), Серебряный бор 2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЗАО).

"Большой Садовый пруд" (САО) находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а "Большой городской пруд" (Зеленоград) и "Пляжный комплекс Бич Клаб" (САО) находятся на реконструкции.

В тоже время определены 48 зон отдыха без купания, из которых пять находятся на реконструкции, принято 41 место. Контроль за зонами будет продолжаться в течение всего летнего сезона.

Отмечается, что в указанных местах вода и песок отвечают санитарным требованиям, также проводится обработка прилегающей территории и мониторинговые обследования.

Ранее в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) сообщили, что пляжи будут патрулировать собаки-спасатели.