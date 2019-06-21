Как спастись от жары в Москве и не получить тепловой удар

На этой неделе в Москву вновь пришла настоящая летняя жара: значения на термометрах вплотную подберутся к 30-градусной отметке. А в выходные в столице и вовсе ожидается новый рекорд – до 32 градусов. Рассказываем, как в городе спрятаться от зноя и что делать в случае перегрева.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В городе

В Москве есть множество мест, где можно переждать летний зной. Например, в центрах социального обслуживания и их филиалах в связи с жаркой погодой открывают "комнаты прохлады". В таких помещениях стоят кулеры с водой, кондиционеры, оборудованы места для досуга. "Комнатой прохлады" можно воспользоваться в 37 центрах социального обслуживания и 96 их филиалах, работают они с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00 (в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16.00).

Жаркая погода – также хороший повод искупаться. Роспотребнадзор уже одобрил шесть зон для купания: пляж "Левобережный", "Мещерское", "Озеро Черное", "Школьное", Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3. Вода там полностью соответствует санитарным требованиям.

Кроме того, в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский" и в "Лужниках" работают открытые летние бассейны. Для отдыхающих в зонах отдыха у воды установлены шезлонги, скамейки, беседки и урны. На пляжах предусмотрено наличие питьевой воды, туалетов, кабинок для переодевания, душевых кабин, автостоянок, спасательных станций и медицинских пунктов. В целом этим летом будет открыто 108 зон отдыха у воды.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В общественном транспорте

На время укрыться от московской жары можно в городском общественном транспорте – в нем оптимальную температуру поддерживают кондиционеры. В салоне наземного транспорта в теплое время года температура воздуха не должна превышать отметку в 25 градусов. Узнать о температуре можно на электронных табло. А в метро, чтобы пассажиры ощущали себя комфортно, соблюдается температурный режим в районе 21–22 градусов.

Если в вагоне метро не работает кондиционер, то можно сообщить об этом через колонны экстренного вызова на станциях метрополитена. Если кондиционер не работает в автобусе, в трамвае или в троллейбусе, то нужно позвонить по телефонам контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210 (для звонков с мобильного).

Кроме того, если в подземке или на станциях МЦК температура превышает 28 градусов и не понижается в течение полутора часов, то пассажирам раздают бесплатные бутылки с водой. В сильную жару воду дают также на железнодорожных вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском.

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Что делать при перегреве

При длительном нахождении на солнце можно получить тепловой удар, напоминают эксперты. Его основными признаками являются: слабость, высокая температура тела, учащенное сердцебиение. В некоторых случаях дело доходит до потери сознания, расстройства желудка и тошноты.

Врач-терапевт московской станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Алексей Безымянный рассказал Москве 24, что при первых признаках теплового или солнечного удара, стоит незамедлительно обратиться к специалистам.





Алексей Безымянный врач-терапевт Если человек почувствовал недомогание, нужно обратиться к врачу в поликлинику. Если есть тошнота и головокружение, то необходимо вызвать скорую помощь. Также стоит принять горизонтальное положение, не ограничивать себя в воде и желательно приложить на лоб и затылок ткань, смоченную холодной водой, или лед.

По его словам, чтобы не попасть "под удар", нужно пить побольше воды, держаться в тени и одеваться по погоде в легкую проветриваемую одежду.

"Нужно находиться в тени, использовать головные уборы, пользоваться комнатами кондиционирования. В московских поликлиниках есть специальные комнаты для комфортного пребывания", – отметил врач.

Он напомнил, что в столичных парках сейчас в рамках "кабинета здоровья" открылись шатры с кондиционерами, где тоже можно переждать зной.

Кондиционерные войны

Летом эксперты советуют особое внимание уделять температуре в рабочем помещении – ее рекомендуется поддерживать на уровне 23 градусов. Если в офисе становится жарче 28,5 градуса, то, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работодателю стоит сократить продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при 30,5 градуса – на четыре часа.

Стоит отметить, что практически в любом офисе зачастую сталкиваются две противоборствующие стороны: сотрудники, которым всегда жарко, и те, кому постоянно холодно. Инструктор по безопасности Бек Ибрагимбеков считает, что в этом вопросе необходимо искать компромисс. По его словам, лучшим помещением в жару являются опенспейсы.

"Это хорошо вентилируемое пространство: кондиционеры работают поверху и не дуют в конкретных людей. А там, где офисы располагаются в маленьких комнатах, кондиционер кому-то все равно будет мешать. Правильный вариант – грамотно рассаживать людей офис-менеджеру", – подчеркнул эксперт.

Ибрагимбеков добавил, что жара плохо влияет на трудоспособность и может привести к гипертоническим кризам.





Бек Ибрагимбеков инструктор по безопасности Из-за одного человека не должны страдать все остальные.

Но, с другой стороны, можно пойти на уступки и пересадить сотрудника, который находится рядом с кондиционером, полагает эксперт.