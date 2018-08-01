Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в офисах при жаре

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Знойная погода в России негативно отражается на условиях труда сотрудников, которые работают на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. Роспотребнадзор порекомендовал организациям сократить рабочий день, если температура воздуха в помещении поднялась выше 28,5 градусов, передает Агентство "Москва".

"Если температура в рабочем помещении достигла отметки 28,5 градусов, нужно сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при 30,5 градусов – на четыре часа", – сообщило ведомство.

Отмечается, что в целях профилактики перегревания организма нужно организовать рациональный режим работы.

По информации Роспотребнадзора, во время работы на открытом воздухе при температуре воздуха от 32,5 градусов продолжительность работы должна быть 15–20 минут с отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях. В целом работники могут находиться в жарких условиях не более 4–5 часов в спецодежде и 1,5–2 часа без нее.

Помимо этого, в ведомстве посоветовали изменить график рабочего дня и перенести работы на утреннее или вечернее время.

"Для защиты от сильного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. К работе в жаркие дни можно допускать людей не моложе 25 и не старше 40 лет", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее в столичном регионе объявили оранжевый уровень опасности 1 августа из-за жаркой погоды. Гидрометцентр России порекомендовал москвичам не находиться продолжительное время на солнце, надевать одежду светлых тонов и не забывать про головной убор. Помимо этого, в ведомстве посоветовали соблюдать питьевой режим и употреблять не менее двух литров воды в день.

Отмечается, что первого августа в Москве воздух прогреется до 27–29 градусов, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду.