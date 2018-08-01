Ученые предсказали увеличение смертности в пять раз от жары к 2080 году

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Специалисты из Университета Монаша в Мельбурне прогнозируют, что число погибших от жары в ближайшее время резко увеличится. Ученые подсчитали, что могут быть тысячи жертв.

К 2080 году в тропических и субтропических регионах пострадавших станет в пять раз больше из-за изменения климата и экстремальных погодных явлений, пишут "Дни.ру".

Специалисты разработали модель, чтобы оценить количество смертей из-за жары в 20 странах с 2031 по 2080 годы.

При оценке специалисты учитывали объемы парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах.

По мнению ученых, этих последствий можно избежать. Они рекомендуют придерживаться Парижского соглашения по климату, в котором страны согласились не допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса.

Потепление на два градуса может вызвать интенсивное таяние ледников и резкое повышение уровня моря.

Ранее эксперты медики сообщили, что главными причинами смертности населения в XXI веке стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. Специалисты отметили, что полностью победить онкологию в ближайшее время не получится. А метод борьбы с ВИЧ наука может найти к концу века.