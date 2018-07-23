Ученые назвали главные причины смертности в XXI веке

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Главными причинами смертности населения в XXI веке стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов медиков.

Специалисты отметили, что полностью победить онкологию в ближайшее время не получится. А метод борьбы с ВИЧ наука может найти к концу века.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от неинфекционных болезней умирают 41 миллион человек. Это составляет 71% от всех случаев смерти. При этом больше всего человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний (17,9 миллиона человек). По словам главного специалиста по медицинской профилактике подмосковного Минздрава Екатерины Ивановой, наиболее частая причина смерти – инфаркты и инсульты.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что смертность от инфаркта в столичных больницах составляет меньше 6%. По этому показателю Москва не уступает самым развитым европейским странам.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, благодаря созданию "инфарктной сети" смертность от острого инфаркта миокарда в Москве сократилась в два раза.