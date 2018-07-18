Фото: Гришкин Денис/Портал мэра и правительства Москвы
Смертность от инфаркта в столичных больницах составляет меньше 6 процентов. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников на Московском урбанистическом форуме, сообщает Агентство "Москва".
Печатников подчеркнул, что по этому показателю Москва не уступает самым развитым европейским странам. Он добавил, что в многопрофильных стационаров в разных районах столицы работают сосудистые центры, оказывающие экстренную помощь после инфаркта.
Ранее глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что благодаря созданию "инфарктной сети" смертность от острого инфаркта миокарда в Москве сократилась в два раза.
Сейчас более 33 тысяч жителей столицы наблюдаются в кабинетах вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов на базе городских поликлиник.
"Москва в цифрах": инфарктная сеть
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