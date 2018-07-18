Хрипун сообщил о снижении смертности благодаря "инфарктной сети"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Благодаря созданию "инфарктной сети" смертность от острого инфаркта миокарда в Москве сократилась в два раза, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает Агентство "Москва".
"Если, например, москвич чувствует признаки коронарного неблагополучия и в течение пяти-семи секунд дозванивается до диспетчера скорой помощи, приезжает бригада уже ориентированная, что там есть сосудистая катастрофа, и ведет его туда, где есть свободный операционный стол", – сказал Хрипун в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что инфарктная сеть позволила сократить количество смертей. На сегодняшний день "имеем совершенно европейские показатели – 6,2 по этому году".
В столице, как подчеркнул Хрипун, также сформировали "акушерскую сеть" и работают над формированием "онкологической сети".
В "инфарктную сеть" входят сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь пациентам.
Ранее сообщалось, что более 33 тысяч горожан наблюдаются в кабинетах вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов, которые были открыты в столице на базе городских поликлиник.
"Москва в цифрах": инфарктная сеть
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