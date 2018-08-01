В столице объявили оранжевый уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Московской области 1 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жаркой погоды.

Гидрометцентр России предупреждает, что погода опасна и есть вероятность стихийных бедствий.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в среду в столице температура воздуха достигнет 30 градусов, передает Агентство "Москва".

Из-за жары ведомство рекомендует россиянам избегать длительного пребывания на солнце, носить одежду светлых тонов и не забывать про головной убор. Также рекомендуется пить больше воды.

Ранее сообщалось, что первого августа в Москве воздух прогреется до 27-29 градусов, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.

Минздрав РФ выпустил памятку для москвичей, как правильно вести себя в жаркую погоду. В ведомстве предупредили, что не следует полностью ограничивать активность. Вечером, когда духота спадает, специалисты рекомендовали выходить на прогулки, чтобы сохранить здоровье сердца и кровеносной системы.