Лето в разгаре. В Минздраве рассказали, как спасаться от жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минздрав дал подробные рекомендации москвичам о правильном поведении в период жары. В ведомстве рекомендовали воздержаться от прогулок в пик повышения температуры, но компенсировать это активностью в вечерние часы.
"В жаркие дни, когда термометры показывают не менее 25 градусов, нужно сократить время пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому прогулки с детьми или выгул собак лучше запланировать на часы, когда жары еще нет или она пошла на убыль", – рассказали министерстве.
Отмечается, что находиться на улице следует до 10:00 и после 16:00. Если же температура достигает 30 градусов и выше, то прогулки лучше совершать до 9:00 и после 20:00.
Ездить на работу следует ранним утром, даже если график предполагает выход в офис после 09:00. Таким образом удастся добраться в комфортных условиях, пояснили в ведомстве.
Если же выход на улицу после 10:00 неизбежен, то следует ходить медленно и держаться в тени. С собой нужно брать питьевую воду, желательно носить головной убор. Помогут справиться с жарой и влажные салфетки с нейтральным запахом. Вечером также следует брать с собой воду и двигаться не спеша.
Не следует полностью сокращать нагрузку. Ее нужно увеличивать в вечерние часы, когда в городе прохладно. "Малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при комфортной температуре будут полезны", – пояснили в ведомстве.
"Мосгорсправка": как защититься о жары
Одеваться нужно в свободные вещи из натуральных тканей. Одежда из синтетики не будет обеспечивать доступ воздуха к коже, что может привести к перегреванию. Не следует носить слишком открытую одежду, чтобы избежать ожогов. Не повредит и солнцезащитный крем.
Будучи в помещениях не стоит открывать окна и балконные двери, чтобы ограничить доступ в помещение перегретого воздуха с улицы и сохранить в квартире комфортную температуру.
Тем у кого есть кондиционеры рекомендовали не включать их на слишком низкую температуру, чтобы не вызвать тепловой шок, а также не простудиться. Самым тяжелым последствием переохлаждения в жару может стать пневмония. "Намного полезнее в течение дня несколько раз принимать прохладный душ", – добавили в Минздраве.
Ведомство рекомендует пересмотреть свой рацион, исключив алкоголь, острую, жареную, жирную или копченую пищу, сладкие газированные напитки. Рекомендуется пить больше воды, в нее можно добавлять лимон или мяту. Можно увеличить потребление овощей и фруктов.
При появлении слабости, головной боли, головокружения, тошноты, озноба, нужно обратиться за медицинской помощью. Эти симптомы могут говорить о тепловом ударе.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что июль в столице завершится умеренно жаркой погодой, количество осадков сократится.
При этом в четверг, 26 июня, по данным синоптиков, температура в городе может превысить норму на 10 градусов. На улице будет сухо и ясно благодаря влиянию антициклона.
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