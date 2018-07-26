Температура в Москве в четверг превысит норму на 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Температура воздуха в Москве днем в четверг составит плюс 28-30 градусов, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалистов центра "Фобос".
По словам синоптиков, в регионе усиливается скандинавский антициклон, что гарантирует солнечную, сухую и жаркую погоду.
"Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30, по области – 26-3", – резюмируют синоптики.
Ветер будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление ожидается повышенное и составит 750 миллиметров ртутного столба.
В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов. Вероятность дождей сохранится.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что июль в столице завершится умеренно жаркой погодой, количество осадков сократится.
При высокой температуре Роспотребнадзор советует горожанам снизить физические нагрузки и по возможности не выходить на улицу. Также чтобы избежать перегрева, рекомендуется правильно одеваться, есть больше фруктов и соблюдать питьевой режим.
"Мосгорсправка": как защититься о жары
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: