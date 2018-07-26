Температура в Москве в четверг превысит норму на 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в Москве днем в четверг составит плюс 28-30 градусов, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалистов центра "Фобос".

По словам синоптиков, в регионе усиливается скандинавский антициклон, что гарантирует солнечную, сухую и жаркую погоду.

"Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30, по области – 26-3", – резюмируют синоптики.

Ветер будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление ожидается повышенное и составит 750 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов. Вероятность дождей сохранится.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что июль в столице завершится умеренно жаркой погодой, количество осадков сократится.

При высокой температуре Роспотребнадзор советует горожанам снизить физические нагрузки и по возможности не выходить на улицу. Также чтобы избежать перегрева, рекомендуется правильно одеваться, есть больше фруктов и соблюдать питьевой режим.