Роспотребнадзор дал рекомендации на случай аномальной жары

Фото: depositphotos/monkeybusiness
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как пережить жару и избежать перегрева организма, передает Агентство "Москва".
В жаркую погоду рекомендуется правильно одеваться, есть больше фруктов и соблюдать питьевой режим.
Пребывание на улице в период максимально высокой температуры воздуха лучше ограничить, а физические нагрузки снизить до минимума, подчеркивают в ведомстве.
В помещениях в жаркую погоду необходимо обеспечить проветривание. Для выхода на улицу следует выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.
Роспотребнадзор советует россиянам в период зноя отказаться от жирной калорийной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Лучше выбрать морепродукты или рыбу. В самое жаркое время дня приемы пищи желательно исключить, перенеся их на более прохладные утро и вечер.
На особом контроле гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи, подчеркнули в ведомстве.
В целях профилактики обезвоживания организма медики советуют пить больше жидкости, избегая при этом употребление газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков.
Душ с прохладной водой в течение дня будет очень полезен для организма, испытывающего двойную нагрузку из-за жары.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: