Роспотребнадзор дал рекомендации на случай аномальной жары

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как пережить жару и избежать перегрева организма, передает Агентство "Москва".

В жаркую погоду рекомендуется правильно одеваться, есть больше фруктов и соблюдать питьевой режим.

Пребывание на улице в период максимально высокой температуры воздуха лучше ограничить, а физические нагрузки снизить до минимума, подчеркивают в ведомстве.

В помещениях в жаркую погоду необходимо обеспечить проветривание. Для выхода на улицу следует выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

Роспотребнадзор советует россиянам в период зноя отказаться от жирной калорийной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Лучше выбрать морепродукты или рыбу. В самое жаркое время дня приемы пищи желательно исключить, перенеся их на более прохладные утро и вечер.

На особом контроле гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи, подчеркнули в ведомстве.

В целях профилактики обезвоживания организма медики советуют пить больше жидкости, избегая при этом употребление газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков.

Душ с прохладной водой в течение дня будет очень полезен для организма, испытывающего двойную нагрузку из-за жары.